PSG : La Juve met Dybala en vente, Paris arrive en pole

Lié à la Juventus Turin jusqu’en juin 2022, l’attaquant Paulo Dybala ne devrait pas prolonger son contrat chez les Bianconeri. La presse italienne s’attend donc à un départ de l’Argentin annoncé un peu partout, mais plus particulièrement au Paris Saint-Germain.

Comme souvent depuis plusieurs années, Paulo Dybala animera le prochain mercato estival. L’attaquant de la Juventus Turin a longtemps discuté d’une prolongation de contrat avec ses dirigeants, sans succès. Résultat, l’attaquant de 27 ans arrivera bientôt à 12 mois de la fin de son bail. D’où la nécessité pour la Vieille Dame de pousser vers la sortie un élément qui ne manquera pas de courtisans. Le site de Calciomercato cite en effet plusieurs cadors européens susceptibles d’accueillir Paulo Dybala. Mais selon nos confrères, c’est le Paris Saint-Germain qui a le plus de chances de l’accueillir.

On ignore si le directeur sportif Leonardo travaille réellement sur cette piste. Mais nul doute que nos confrères se souviennent que « la Joya » a déjà été annoncée dans le viseur du PSG à de nombreuses reprises ces dernières années. L’idée pourrait donc refaire surface, surtout si les Parisiens devaient remplacer leur buteur Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas décidé s’il souhaitait prolonger ou quitter le club de la capitale. De son côté, Paulo Dybala n’a pas besoin de communiquer sur son avenir puisque son vice-président Pavel Nedved s’est montré suffisamment clair sur son joueur régulièrement blessé cette saison.

La Juve ouvre clairement la porte

« Je crois que cette année il n’a pas joué plus de 800 minutes avec nous. C’est très très peu, a confié le dirigeant à La Gazzetta dello Sport cette semaine. Sa présence nous garantit des variantes offensives qui nous ont manqué jusqu’à présent. Il nous aurait peut-être apporté des buts supplémentaires. Il a encore un an de contrat, je n’ai rien d’autre à ajouter à ce que le directeur sportif Paratici et le président Agnelli ont déjà dit. Mais il est clair qu’à la Juventus, nous évaluons toutes les opportunités que nous offre le marché. » Traduction : les propositions, notamment du PSG, seront étudiées avec attention.