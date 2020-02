PSG : La grosse surprise, Meunier tout proche de prolonger à Paris !

Dans : PSG.

Passeur décisif face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir sur le but inscrit par Kylian Mbappé, Thomas Meunier risque de faire parler de lui dans les prochaines semaines.

Pour ses performances sur le terrain, lesquelles divisent les supporters du PSG, mais pas seulement. En effet, l’international belge arrive en fin de contrat et pour l’heure, bien malin est celui qui peut affirmer de quoi sera fait l’avenir de Thomas Meunier. Samedi, Le Parisien indiquait que des discussions avaient bien eu lieu entre les deux parties, et que Leonardo avait transmis une offre de prolongation à Thomas Meunier. Mais d’après l’entourage de l’ancien défenseur du FC Bruges, la proposition soumise par le PSG ne correspond pas aux attentes du joueur puisque cette prolongation ne serait pas assortie d’une revalorisation salariale.

Durant les dernières heures, les négociations ont visiblement connu des avancées significatives. En effet, le média espagnol Todo Fichajes affirme que, malgré l’intérêt de la Juventus Turin mais également d’Arsenal, Thomas Meunier va prolonger au Paris Saint-Germain. Un ultime rendez-vous est programmé dans les prochains jours entre Leonardo et l’entourage de Thomas Meunier afin d’entériner cet accord, lequel va porter sur une prolongation de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2022. Pour l’heure, aucun détail économique de l’information n’a été dévoilé et on ne sait donc pas si Thomas Meunier a obtenu gain de cause avec un salaire revu à la hausse. Cette signature, si elle se confirme, fera en tout cas le bonheur du joueur, lequel clame son amour du PSG et son envie de prolonger depuis de nombreux mois. Thomas Tuchel en revanche, ne s’est jamais montré très fan de l’international belge mais a tout de même fait, sans doute un peu par défaut, de ce dernier un titulaire cette saison.