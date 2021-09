PSG : Haaland après Mbappé, le Qatar prêt à frapper

Le potentiel départ de Kylian Mbappé en fin de saison met logiquement le Paris Saint-Germain en état d’alerte sur le marché des transferts. Et le nom d'Erling Haaland revient sur le devant de la scène.

La priorité de l’Emir du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi est de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Mais après le refus catégorique du PSG de vendre l’ancien Monégasque au Real Madrid cet été, il est peu probable que Mbappé accepte de prolonger à Paris. Son départ est donc plus que probable et pour le compenser, le Paris Saint-Germain s’active déjà sur le marché des transferts. A en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, la priorité du Paris Saint-Germain se nomme (sans surprise) Erling Haaland, qui disposera d’une clause libératoire estimée à 75 millions d’euros à compter de l’été prochain, sauf s’il prolonge en faveur du Borussia Dortmund pour faire sauter cette option qui semble désormais sous-évaluée par le club allemand.

