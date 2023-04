PSG : Galtier viré, Nasser Al-Khelaïfi prend une décision radicale

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Deux défaites consécutives au Parc des Princes, une série jamais vue depuis 2001, rien ne va plus au PSG. Christophe Galtier avoue être en difficulté avec son groupe, qui ne donne pas le maximum, mais les dirigeants parisiens ne comptent pas le virer pour le moment.

Le PSG perd totalement le fil depuis le début de l’année 2023, et cela ne s’arrange pas. Bien au contraire. Avant et après la trêve internationale, le club de la capitale s’est incliné à domicile face à Rennes et désormais ce dimanche face à l’OL. A chaque fois, aucun but marqué, une animation offensive en berne et un manque de réaction et de volonté qui marque forcément les esprits. La situation devient périlleuse car l’OM et Lens sont revenus à six points du Paris SG. Il y a encore une petite marge d’avance et le club francilien a largement les moyens d’enchainer les victoires. Mais avec un calendrier pas évident à négocier puisqu’il s’agira d’aller à Nice le week end prochain et de recevoir Lens ensuite, le danger est réel.

Du jamais vu depuis 2001 au PSG

Et avec la série de 8 défaites depuis le début de l’année 2023, la première fois depuis 2001 qu’un tel nombre de revers arrive en aussi peu de temps, Christophe Galtier a perdu le fil de la saison. L’entraineur parisien reconnait d’ailleurs que ses joueurs ne semblent pas tout donner par moments. « Il peut y avoir une usure mentale sur une saison longue. Il peut y avoir une fatigue mentale, mais quand on veut aller chercher des titres, il faut être plus déterminés et investis. C’est trop insuffisant pour renverser un adversaire. Pour aller chercher ce titre. Il faudra un autre comportement. On doit réagir de manière assez forte à Nice alors que tout le monde me parle du match de Lens. J’ai des joueurs qui ont déjà gagné beaucoup de titres. J’ose espérer qu’ils ne sont pas blasés, qu’il y aura une unité de groupe et de collectif. Si les joueurs ne donnent pas tout ? Sur certaines périodes du match, oui », a avoué un Christophe Galtier qui refuse d’être résigné alors que la saison serait un terrible fiasco si le titre échappait aux Parisiens.

Un constat qui pourrait provoquer une prise de conscience des dirigeants et une décision forte pour sauver tout de même le titre national ? Ce n’est pas du tout la tendance selon L’Equipe, pour qui Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas céder à la panique et va continuer de faire confiance à Christophe Galtier pour les prochains matchs. Pas de limogeage en vue alors que certains gros clubs européens comme le Bayern Munich et Chelsea n’ont pas hésité à prendre une décision radicale pour endiguer les problèmes, même à l’approche de la fin de la saison.

Ce ne sera pas le cas au PSG, même si cette version peut aussi évoluer avec le temps. Si Paris ne parvient pas à redresser la barre lors des prochains gros matchs, la panique pourrait bien s’emparer du club de la capitale, même si le dirigeant qatari avait un gros faible pour Thomas Tuchel pour s’asseoir sur le banc du PSG. Et l’Allemand n’est désormais plus libre après avoir signé au Bayern Munich. Dans la capitale, l'idée est donc de terminer avec le staff actuel. Il reste à savoir si cela perdurera, et si comme Luis Campos et Christophe Galtier le souhaitent, la situation restera à l'identique en vue de la saison prochaine.