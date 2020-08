PSG : Donne à Neymar, Thiago Silva révèle la stratégie de Tuchel

Dans : PSG.

Moins régulier par rapport à ses années au FC Barcelone, Neymar reste l’un des tout meilleurs joueurs au monde. Si ce n’est le meilleur, selon son coéquipier Thiago Silva.

Privé de Marco Verratti blessé et d’Angel Di Maria suspendu, sans parler de l’incertitude concernant Kylian Mbappé qui ne devrait pas débuter la partie, le Paris Saint-Germain comptera plus que jamais sur le génie de Neymar face à l’Atalanta Bergame ce mercredi soir. Le Brésilien, annoncé dans un rôle de meneur de jeu, sera chargé d’animer le secteur offensif et de percer le pressing des Italiens. Reste à savoir si l’ancien joueur de Santos sera capable de faire la différence à lui seul lors de ce quart de finale de la Ligue des Champions. Aucun doute pour son capitaine Thiago Silva, persuadé que Neymar peut surclasser n’importe qui lorsqu’il le souhaite.

« J'ai le sentiment qu'il peut devenir le numéro 1 dans le monde, qu'il peut gagner ce Ballon d'Or à chaque moment qu'il veut, a confié le défenseur central à l’AFP. Derrière lui, il y a aussi un groupe de joueurs qui donnent tout pour lui offrir cette possibilité d'être à haut niveau. On lui donne tous les ballons car c'est lui qui va marquer, qui va créer des situations. On essaye de faire des choses pour lui sur le terrain parce qu'on sait qu'à chaque seconde, il peut nous gagner le match. » Le plan de jeu de l’entraîneur Thomas Tuchel est donc connu.