PSG : Di Maria confirme la sale réputation de Neymar

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Au moment où l’état de forme de Neymar fait plus que jamais débat autour du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria en a rajouté une couche en évoquant l’hygiène de vie particulière de la star brésilienne…

En ce moment, Neymar n’avait pas vraiment besoin de ça. Depuis qu’il a repris le chemin des terrains, que ce soit avec le PSG contre Reims la semaine passée ou avec le Brésil en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 ces derniers jours, Neymar est un peu hors de forme. Alors qu’il traînerait quelques kilos en trop, après des vacances estivales bien arrosées, malgré sa défaite en finale de la Copa America, l'international brésilien a répondu en publiant une photo de lui bien affuté sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Un joli clin d’oeil à ses détracteurs. Mais cela n'empêchera pas les suiveurs du PSG de poursuivre leurs critiques envers la mauvaise hygiène de vie de Neymar. Car même ses coéquipiers le disent, l’ancien attaquant du Barça est un fêtard, et encore plus depuis son arrivée à Paris. Parole d’Angel Di Maria.

« C'est le Brésilien typique »

« Le coéquipier le plus fêtard ? Ney à 100 %. D'ici jusqu'à la Chine. Neymar est ce qui se voit depuis l'extérieur : la joie. Il est festif toute la journée. C'est le Brésilien typique, avec un grand cœur parce que c'est un phénomène, une personne exceptionnelle. Quand je l'ai rencontré, qu'il est venu ici à Paris, j'ai compris pourquoi Leo l'aime autant et pourquoi il a une si belle relation avec Ney, parce que c'est un garçon impossible à détester. Il profite de chaque match, de chaque moment. Si on gagne, on gagne et si on perd, on perd. Il sera mal un, deux jours puis ça lui passe. Si je l'embête un peu avec la Copa ? On n'arrête pas de le chambrer avec Leo Paredes. Chaque fois qu'il se passe un truc, on dit : "Nous, en premier et en second". Après, il dit : "Toujours les mêmes blagues les Argentins". On le rend fou avec ça parce que ça ne le gêne pas et qu'il adore ça », a avoué, sur Tyc Sports, l’attaquant argentin, qui sait que Neymar ne changera pas de vie pour faire taire les critiques. Mais avec la venue de Messi à Paris, le Brésilien va sûrement se concentrer un peu plus sur le foot, histoire de remporter enfin la Ligue des Champions avec le PSG.