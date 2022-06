PSG : Christophe Galtier arrive à Paris et prend ses marques !

Dans : PSG.

Par Sébastien Veyrier

Alors que l’officialisation de son arrivée tarde à tomber, Christophe Galtier s’est rendu au Camp des Loges ce jeudi matin.

Plus que jamais, Christophe Galtier est proche du PSG ! Alors que le PSG négocie toujours les termes de la résiliation de contrat de Mauricio Pochettino, l’Équipe nous apprend que Christophe Galtier était présent au Camp des Loges ce matin. Une présence qui indique que tout devrait s’accélérer dans les heures à venir. Un contrat de deux ans est prêt et il ne manque que la signature du principal intéressé pour que tout soit officiel. Galtier devrait diriger la première séance d’entraînement de la reprise prévue ce lundi 4 juillet au Paris Saint Germain. La fin du feuilleton du futur coach parisien est proche et devrait lancer les grandes manœuvres pour le mercato estival.