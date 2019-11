PSG : Cavani gratuit, son rêve du mercato devient réalité

Dans : PSG.

A l’approche de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani est forcément suivi avec attention. Notamment du côté de Naples.

Toujours sans nouvelles de ses dirigeants, Edinson Cavani se rapproche de plus en plus de la sortie. Son contrat au Paris Saint-Germain expire en juin prochain et l’attaquant de 32 ans ne voit aucune offre de prolongation arriver. Pire, le meilleur buteur de l’histoire du club francilien a perdu sa place de titulaire au profit de Mauro Icardi qui, lui, fait déjà l’objet de discussions pour un transfert définitif. Interrogé sur la situation de son frère et client, Walter Guglielmone s’est pourtant montré serein. Il faut dire qu’en cas de départ, l’Uruguayen ne manquerait pas de sollicitations.

S’il souhaite tenter l’aventure en Major League Soccer, l’Inter Miami de David Beckham et le Los Angeles Galaxy, qui doit remplacer Zlatan Ibrahimovic, sont prêts à l’accueillir. Mais nul doute que Cavani pourra également rebondir chez un grand d’Europe comme Naples. Sans surprise, Paris United affirme que le pensionnaire de Serie A n’a pas abandonné l’idée de récupérer son ancien avant-centre. On ne compte plus le nombre d’appels du pied du président Aurelio De Laurentiis, qui a ouvert la porte au Parisien à plusieurs reprises ces dernières années. Du moins à condition que le joueur accepte de baisser son salaire. Autant dire que la possibilité d’attirer El Matador gratuitement l’été prochain fait saliver le patron italien !