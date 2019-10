PSG : Cavani est de trop à Paris, quelle tristesse

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Sauf coup de théâtre, Edinson Cavani quittera le PSG au mercato 2020. Le temps des regrets est arrivée à Paris.

Remplaçant face à l’Olympique de Marseille dimanche soir, Edinson Cavani a tout de même fêté son retour à la compétition après sa blessure à la hanche. Mais il n’aura échappé à personne que l’international uruguayen est rentré sur le côté gauche de l’attaque, comme à l’époque où il devait se partager la vedette avec Zlatan Ibrahimovic. Assurément, le titulaire de Thomas Tuchel au poste de n°9 semble être Mauro Icardi. Et pour Stéphane Bitton, il est tout de même très difficile de concevoir qu’Edinson Cavani est de trop au Paris Saint-Germain, où il reste une icône auprès des fans.

« Icardi ou Cavani ? La raison et l’avenir diraient Icardi, le cœur dirait Cavani. Dimanche soir, sur sa pelouse du Parc des Princes, j’ai vu un Cavani un peu perdu sur le côté gauche, un peu triste. Je me suis dit qu’on n’avait plus que l’ombre du Matador, et c’est un peu embêtant. C’est l’idole du Parc, il a encore eu des encouragements comme rarement des joueurs en ont eus. Il est adoré mais sa situation devient extrêmement compliquée. On résume… Mbappé indispensable, Neymar indispensable, Di Maria pour l’instant indispensable, Icardi est devenu essentiel. Il reste une inconnue à cette équation, c’est Cavani. J’ai l’impression qu’en football le devoir de mémoire est une vue de l’esprit. J’ai donc l’impression que l’avenir sera bien compliqué pour notre ami Edinson Cavani » a regretté le journaliste de France Bleu Paris, grand fan de Cavani mais qui constate avec impuissance que l’heure de l’Uruguayen semble avoir sonné au PSG.