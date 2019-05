PSG : Al-Khelaifi fixe son prix pour Cavani au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Face à Reims lors de l’ultime journée de Ligue 1, Edinon Cavani a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

En effet, l’international uruguayen n’a plus qu’un an de contrat et c’est précisément pour cela que Nasser Al-Khelaïfi souhaite s’en séparer dès cet été, afin de récupérer une belle indemnité de transfert. A en croire les informations de France Football, c’est une somme comprise entre 45 et 50 ME que le PSG souhaite récupérer dans l’opération. Est-ce possible ? Il est trop tôt pour le dire. Une chose est néanmoins certaine, les prétendants ne manquent pas.

Un départ estimé à 50 ME par le PSG

En effet, le magazine affirme que trois cadors européens sont très attentifs à la situation d’Edinson Cavani en vue du mercato : Manchester United, Naples et l’Atlético Madrid. Si rien n’est joué dans ce dossier, c’est assurément le club espagnol qui figure en pole position. Et pour cause, les Colchoneros vont récupérer une énorme somme d’argent avec le départ programmé d’Antoine Griezmann. Surtout, ils seront délesté du salaire XXL de l’international français, ce qui pourrait permettre aux dirigeants d’offrir un juteux contrat au Matador du Paris Saint-Germain. Reste à savoir ce que ce dernier choisira lors du mercato, lui qui a plutôt tendance à clamer son amour pour Paris, et son envie… de rester.