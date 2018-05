PSG : 110ME pour le meilleur buteur italien, le PSG attendu au tournant

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le Paris Saint-Germain est désormais le club le plus cité en Europe lorsqu'il s'agit de parler mercato et l'édition 2018 du marché estival des transferts n'échappera pas à la règle. Même si à priori Neymar ne bougera pas cet été, le possible départ d'Edinson Cavani provoque bien des rumeurs, car tout le monde est persuadé que si El Matador quitte le PSG, alors les Qataris investiront dans un autre attaquant. Et ce lundi, TMW a même déjà un nom à mettre sur l'un des possibles renforts du Paris SG.

En effet, le média spécialisé lance la rumeur d'un possible intérêt du Paris Saint-Germain pour Mauro Icardi, l'attaquant de l'Inter, meilleur réalisateur de Serie A cette saison avec 29 buts. Ce dernier a une clause libératoire à hauteur de 110ME valable jusqu'au 15 juillet et uniquement pour des clubs étrangers, et en Italie on sait que le PSG ne reculera pas devant ce montant. Cependant, le Paris SG ne serait pas le seul à flairer le bon coup puisque le Real Madrid, Manchester United, Chelsea et Tottenham sont également cités comme de possibles candidats à l'acquisition de Mauro Icardi.