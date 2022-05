Pablo Sarabia prêt à revenir se battre au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté par le PSG au Sporting, Pablo Sarabia a réussi une superbe raison en totalisant 15 buts et 7 passes décisives en championnat.

En prêt au Sporting Portugal, Pablo Sarabia a retrouvé le plaisir de jouer et d’être décisif loin du Paris Saint-Germain. Il faut dire que dans la capitale française, l’ex-milieu offensif du FC Séville était barré par la concurrence de Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Angel Di Maria et Mauro Icardi dans le secteur offensif. Loin des stars du PSG et de la morosité du club parisien en fin de saison, Pablo Sarabia s’est éclaté au Sporting Portugal. Le milieu offensif espagnol attend désormais de savoir ce qui l’attend pour la suite de sa carrière. Deux options s’offrent à lui : signer définitivement au Sporting, qui devra cependant payer près de 20 millions d’euros au PSG… ou revenir à Paris. Et dans une interview accordée à Marca, Pablo Sarabia a ouvert toutes les portes. Y compris celle de faire son grand retour au PSG, où il estime pouvoir jouer un rôle la saison prochaine.

Sarabia estime qu'il avait sa place au PSG

« Je suis très content de la décision que nous avons prise. Pouvoir être parmi les candidats pour aller à la Coupe du monde est quelque chose de très sympa. Ce serait un rêve pour moi et je ferai de mon mieux pour être sur cette liste. Cette année, j'ai considéré que je devais quitter Paris en raison de la situation et il est clair que cela a été bon pour ma confiance » a analysé Pablo Sarabia au sujet de la saison qui vient de s’écouler avant de poursuivre. « Nous allons nous asseoir et voir quelle est la meilleure option pour le PSG et pour moi. Je suis très reconnaissant à Paris, à Leonardo, qui a été super avec moi, et quoi qu'il en soit décidé, il n'y aura pas d'empêchement. Je n’ai pas encore réfléchi à la meilleure option ».

« Il est temps de faire le bilan de toute la saison, qui n'est pas encore terminée. Lorsque ces matchs seront terminés, si j'ai la chance d'être dans l'équipe nationale, nous nous assiérons et verrons quelles sont les options et la meilleure pour l'objectif, qui est d'être au Qatar. Depuis que je suis au PSG, j'ai disputé 79 matchs en deux saisons. J’avais ma place » estime-t-il avant de conclure. « J'ai marqué des buts et fait des passes décisives quand c'était à mon tour de jouer, ce n’est pas rien » estime Pablo Sarabia, qui attend maintenant de voir si son avenir s’écrira au PSG la saison prochaine, ou si le club de la capitale en fera un indésirable à vendre à tout prix lors du prochain mercato.