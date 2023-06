Neymar, Nagelsmann contredit l'Emir du Qatar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Poussé dehors par le PSG depuis Doha, Neymar va forcément vivre un été au coeur des rumeurs. Il en a l'habitude, et sait aussi que le nom du futur entraineur pourrait peser. Garder le Brésilien, cela ne dérangerait en tout cas pas Julian Nageslmann.

José Mourinho oublié en à peine une semaine, c’est désormais Julian Nagelsmann qui est considéré comme le favori pour le poste d’entraineur du Paris Saint-Germain. L’entraineur allemand récemment débarqué du Bayern Munich a l’énorme avantage d’être libre, mais aussi de plaire à l’Emir du Qatar, qui apprécie son sens tactique aiguisé et son côté jeune entraineur qui n’a pas froid aux yeux. Toutefois, le PSG a bien vu ce qu’il s’est passé pour Nagelsmann avec le Bayern Munich, et envisage de lui mettre Thierry Henry comme adjoint pour essayer de tenir le vestiaire. Un duo qui aurait le mérite d’être original, et de montrer que Paris a envie de changer les choses pour enfin trouver la bonne carburation.

Neymar, le Qatar n'en veut plus

Toujours est-il que Julian Nagelsmann serait le patron à bord, et c’est bien ce qu’il a clairement demandé lors de ses discussions avec le club français. Même si Luis Campos sera en charge du mercato, l’entraineur allemand sera forcément tenu au courant des gros dossiers s’il venait à signer au Paris SG. Et concernant Neymar, les choses ont le mérite d’être claires. Certes, l’Emir du Qatar ne veut plus du Brésilien jugé désormais comme nuisible pour les performances et l’exemplarité dans le vestiaire. Lui trouver une porte de sortie sera compliquée, mais ce ne sera en tout cas pas un problème pour Nagelsmann.

Nagelsmann persuadé de pouvoir sauver le Ney

Selon Don Balon, l’ancien coach du Bayern Munich est persuadé de pouvoir remettre Neymar sur le droit chemin, et l’insérer dans son futur schéma de jeu pour lui donner des responsabilités. Et le goût de l’effort, qui sera un critère déterminant pour le technicien allemand. En tout cas, le départ de Neymar, annoncé du côté de Manchester United dernièrement, n’est pas jugé comme un élément décisif dans son choix de venir au PSG. Cela même si Nagelsmann a montré au Bayern qu’il avait tout de même un gros problème pour gérer les caractères forts, et qu’il a fini par se faire virer par son vestiaire, qui n’en pouvait plus de ses décisions prises parfois sans pincettes contre les stars de l’équipe. A Munich, il s’est fait ainsi couper l’herbe sous le pied, et nul doute que son management sera suivi de près à Paris s’il venait à s’engager avec le champion de France.