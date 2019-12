Mercato : Neymar ou Mbappé, la terrifiante réponse des Socios

Dans : PSG.

Entre Kylian Mbappé et Neymar, les supporters du FC Barcelone ne semblent pas hésiter longtemps. Et ce n'est pas du tout flatteur pour le joueur brésilien du PSG.

Tandis que les rumeurs s’intensifient sur le possible retour de Neymar au FC Barcelone lors du prochain mercato, il semble très clair que du côté des supporters du Barça on ne soit pas du tout emballé à l’idée de voir revenir la star brésilienne qui en 2017 a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. En effet, dans un sondage officiel commandé par le Mundo Deportivo, 80,66% des fans barcelonais affirment qu’ils n’apprécieraient pas le retour de Neymar, contre 14,33% qui seraient heureux de voir la star brésilienne de retour au Camp Nou la saison prochaine.

Mbappé écrase Neymar

Mais il y a pire encore pour l’ego de Neymar, puisque dans le même temps le quotidien sportif catalan a demandé aux supporters du Barça s’ils préféraient voir Neymar ou Kylian Mbappé rejoindre le FC Barcelone. Et le résultat est fracassant, 81,33% des fans interrogés dans ce sondage étant favorables à la venue du champion du monde français contre seulement 9,66% pour celle de Neymar. De quoi forcément faire réfléchir les dirigeants barcelonais et Josep Maria Bartomeu, farouche supporter de l’attaquant du PSG et de la Seleçao.