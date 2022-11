Les trois secrets du renouveau de Messi au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi est sur un nuage depuis le début de la saison, et ce n’est pas un hasard. Plusieurs évènements ont permis à l’Argentin de retrouver sa maestria avec le Paris SG.

Lionel Messi annoncé quasiment comme fini pour le football après la saison dernière, revit totalement depuis la reprise. Buteur et passeur décisif, il illumine les matchs du PSG et retrouve sa meilleure forme physique. Tout va mieux pour l’Argentin, absent de la liste pour le Ballon d’Or et qui a su pour le moment rebondir. La Coupe du monde en toile de fond aide forcément à décupler l’envie et la concentration, mais le Paris SG va en profiter. Le club parisien cherche même déjà à le prolonger, alors que le FC Barcelone et l’Inter Miami rêvent de s’offrir ses services cet été. La Pulga aura le choix de son avenir, et prendra sa décision en deuxième partie de saison. Mais il s’est donné les moyens de revenir au sommet grâce à des changements radicaux.

Messi avoue sa saison ratée

Tout d’abord, une bonne dose d’humilité. S’il n’a pas pris la parole en public ces derniers temps, il a livré quelques interviews, notamment dans la presse de son pays. Plus pour confier sa certitude d’être parti pour une belle saison, que de reconnaitre ses erreurs. Mais L’Equipe l’affirme, en interne, l’Argentin a avoué à Luis Campos avoir raté sa première saison au PSG. Dès son arrivée, le dirigeant portugais a noué une relation de confiance avec Messi, et les deux hommes se parlent ouvertement. L’ancien barcelonais a promis à son dirigeant de tout faire pour amener un trophée majeur au PSG avant de penser à partir. La reconnaissance de son échec a en tout cas été son premier pas vers la rédemption.

Ensuite, il y a tout un côté pratique qui a beaucoup tracassé Lionel Messi. Son acclimatation à Paris a été difficile, avec un long passage à l’hôtel, des enfants perturbés, les embouteillages qui ont compliqué sa vie quotidienne et forcément un mal-être de quitter son cocon barcelonais. Désormais, il a trouvé sa maison, a scolarisé ses enfants et fait des efforts insoupçonnés, bien supérieurs à certains autres membres de l’effectif. Il essaye d’apprendre le français, et parle dans la langue de Molière avec ses enfants pour les inciter à s’y mettre. Un comportement qui démontre son envie de bien se sentir à Paris et en France. Et dans le vestiaire, il s'entend très bien avec de nombreux joueurs, comme Marco Verratti, Carlos Soler, Keylor Navas ou Gigio Donnarumma.

Neymar fait les efforts pour Messi

Enfin, sa complicité retrouvée avec Neymar n’est pas anodine. Christophe Galtier est en train de réussir à faire jouer les trois sur le terrain sans que cela ne donne lieu à des énormes trous sur le repli défensif. Même s’il y a un peu de mou sur les derniers matchs, le Brésilien a décidé de faire les efforts que Lionel Messi ne fait pas vraiment. Le numéro 10 du PSG court presque pour deux, et c’est bien pour le septuple Ballon d’Or qu’il le fait. L’ancien prodige de Santos estime que, si cela permet à Lionel Messi d’être plus frais physiquement pour être dans les 30 derniers mètres, cela vaut le coup de revenir plus bas pour aider la récupération collective. Un sacrifice nouveau et qui permet au PSG de voir le meilleur visage de Lionel Messi depuis le début de la saison.