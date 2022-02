Le PSG trop fort pour le Real, il assume 

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Supérieur au Real lors du match aller, le PSG est parti pour en faire de même au retour affirme Johan Micoud.

Le match aller entre le Paris SG et le Real Madrid a donné lieu à une confrontation étonnante. Si les Parisiens répondent souvent présent dans les grands matchs européens, ils s’attendaient certainement à une formation merengue bien plus entreprenante. Toni Kroos l’a encore avoué tout récemment, le Real a très mal joué et aurait sauté de joie si le 0-0 avait tenu jusqu’au bout. Kylian Mbappé est toutefois passé par là, offrant un but d’avance aux Parisiens avant le match retour. Un court avantage qu’il n’est pas facile de gérer, surtout quand on sait qu’il est fortement décommandé de justement « gérer » une avance, mais plutôt de jouer son match le plus normalement possible. Continuer à étouffer le Real Madrid, ou rester derrière et faire mal en contre, le PSG sait faire les deux, et ce sont ces armes qui font celui de lui le grand favori de ce match retour pour Johan Micoud.

Le PSG plus fort sur les deux tableaux

« Paris avait joué uniquement sur le contre la saison passée parce que Barcelone et le Bayern sont deux équipes très particulières qui adorent la possession. Le Real n’a pas le même profil. Je pense que Paris va alterner, entre les deux options, celle du match aller et celle du contre. Il a montré que les joueurs pouvaient être ensemble collectivement pour aller chercher l’adversaire haut, mais on sait que, s’il doit subir de temps en temps, il peut faire très mal au Real avec la vitesse de Kylian Mbappé, des transmissions de Neymar ou Leo Messi pour Mbappé. Si les Parisiens y parviennent, le Real va vite redescendre. Paris est plus fort, pour moi », a dévoilé le consultant de La Chaine L’Equipe dans les colonnes du Parisien. Une affirmation qui reste à démontrer, mais qui prouve néanmoins que le PSG n’arrivera pas au Real Madrid avec l’idée de simplement tenir son petit but d’avance.