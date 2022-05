Le Messi du PSG est meilleur que celui du Barça, il a osé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi a beaucoup déçu au PSG, mais vu d'Argentine, on le trouve encore plus fort que lors des ses meilleures années.

On ne touche pas à Lionel Messi en Argentine. A l’issue d’une saison très décevante avec le Paris SG, le septuple Ballon d’Or n’a pas échappé aux critiques, et même aux sifflets du Parc des Princes, ce dont il a eu du mal à se remettre. S’il est conscient de ne pas avoir été au niveau attendu, le numéro 30 du PSG peut en tout cas bénéficier d’un soutien sans faille dans son pays. La victoire en Copa America l’été dernier lui a permis d’obtenir un 6e Ballon d’Or qui a beaucoup fait parler, mais lui donne encore plus de légitimité.

Scaloni se lâche sur Messi

Arrivé à Londres pour disputer la « Finalissima » entre l’Argentine et l’Italie, l’ancien barcelonais doit avoir hâte que cette saison se termine. Mais son sélectionneur Lionel Scaloni est tellement heureux de l’avoir sous ses ordres, qu’il multiplie les compliments. Même si ces derniers risquent de faire grincer des dents.

👏👏 ¡La anécdota con Bielsa que lo marcó y la regla que le impuso Pekerman!



🔙🇦🇷 El recuerdo de Lionel Scaloni de los técnicos que tuvo cuando jugaba en @Argentina.



🔗 No te pierdas la entrevista completa 👉 https://t.co/58D4epSM8t pic.twitter.com/bnmRbC9lvz — Copa América (@CopaAmerica) May 30, 2022

Interrogé par le compte de la fédération sud-américaine de football, Lionel Scaloni a expliqué que le joueur du PSG était tout simplement encore plus fort qu’il ne l’était à son époque barcelonaise. « Il s’est encore beaucoup amélioré. Il a compris le jeu, a ajouté beaucoup de maturité. Avant, il était impressionnant, il passait n'importe qui et faisait ce qu'il voulait avec le ballon. Maintenant, il comprend beaucoup mieux le jeu. Évidemment, il a un an de plus chaque année comme tout le monde, mais la maturité est importante et pour lui aussi », a livré le sélectionneur argentin, persuadé que Lionel Messi a encore plus d’atouts dans sa manche désormais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Un avis qui risque de faire lever quelques sourcils. Surtout au PSG où le passage de Lionel Messi a beaucoup déçu. L’Argentin a reconnu qu’il avait eu du mal à digérer cet été 2021 un peu fou et qu’il n’avait pas réussi à accomplir les objectifs qu’il voulait réaliser avec Paris. La seconde saison devait être de meilleur acabit. C’est en tout cas le souhait de l’Argentin et des supporters parisiens, qui n’ont pas vraiment eu l’impression d’avoir un Ballon d’Or dans leurs rangs cette saison.