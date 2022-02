Di Maria et le PSG, le bras de fer se poursuit

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En discussions pour prolonger au PSG, Angel Di Maria ne convainc pas les dirigeants parisiens, et regarde donc ailleurs. Trois clubs le suivent.

Désireux de terminer sa carrière dans son club de coeur, le Rosario Central, Angel Di Maria laisse pour le moment les enchères monter à l’approche de la fin de son contrat. L’Argentin discute avec le PSG d’une possible prolongation, mais les choses n’avancent pas beaucoup, car le club français a aussi besoin de savoir à quoi ressemblera son attaque la saison prochaine. Surtout qu’El Fideo se montre bien moins tranchant cette saison jusqu’à présent. Un retour à Rosario était donc dans les tuyaux, mais le club argentin ne peut pas s’aligner sur les prétentions financières du joueur, très loin de là même. La Juventus Turin et l’Atlético Madrid se sont donc renseignés, sans aller plus loin.

Les grosses ambitions de Mineiro

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ángel Di María (@angeldimariajm)

Mais la presse brésilienne dévoile qu’un nouvel arrivant est entré dans la danse, qui pourrait regrouper un retour en Amérique du Sud et une offre financière digne de ce nom. Il s’agit de l’Atlético Mineiro, club aux moyens importants au Brésil, et qui cherche à se créer une équipe très compétitive. Comme le règlement l’y autorise, le club brésilien a pu débuter les négociations ces dernières semaines, avec des perspectives intéressantes des deux côtés. Bien évidemment, si le PSG venait à effectuer une offre intéressante, Di Maria pourrait y être sensible, histoire de prolonger son aventure parisienne pour arriver à 8 ans de présence dans la capitale française. Mais pour cela, l’Argentin va aussi devoir montrer qu’il arrive à faire des différences dans les grands matchs, ce qui n’a pas été évident ce mardi soir contre le Real Madrid.