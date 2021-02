Barça-PSG : Défaite de Paris, Pierre Ménès donne même le score

Dans : PSG.

Ce mardi soir, c’est un PSG amoindri, privé de Neymar et d’Angel Di Maria, qui se présentera sur la pelouse du Camp Nou pour défier Barcelone.

Favori au moment du tirage au sort, le Paris Saint-Germain est désormais l’outsider de ce choc face à Barcelone. Et pour cause, Mauricio Pochettino va devoir bricoler une attaque sans Neymar ni Angel Di Maria, deux de ses quatre atouts offensifs. Des absences rédhibitoires dans un match d’un tel niveau selon Pierre Ménès, qui craint très sérieusement une défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Camp Nou ce mardi soir. Invité à donner son pronostic sur le compte Twitter du Canal Football Club, le journaliste a misé sur une défaite 2-1 ou 3-1 du PSG contre les coéquipiers de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann.

« Mon pronostic, compte tenu des absences parisiennes, je dirais 2 ou 3-1 pour Barcelone. Ce qui laisserait malgré tout un retour à peu près ouvert à condition que Neymar et Di Maria soient de retour. Barcelone a son facteur X avec Messi, Paris n’a pas le sien avec Neymar. Au-delà de toutes les considérations sur son hygiène de vie, quand Neymar n’est pas là, Paris est très nettement moins fort et ceux qui sautent de leur chaise quand je dis ça, je leur rappelle que sans Neymar il n’y aurait même pas de 8es de finale car il a quand même marqué six buts sur les trois derniers matchs de groupe » a expliqué Pierre Ménès, convaincu que le Paris SG a des arguments à faire valoir mais qu’il sera très difficile de lutter avec Barcelone, principalement en raison de l’absence extrêmement préjudiciable de Neymar.