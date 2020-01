OL : Tousart attendu à Berlin, officialisation sous 24h !

Dans : OL.

Lucas Tousart doit arriver dimanche en fin d'après-midi en Allemagne où le milieu lyonnais signera lundi son contrat avec Berlin avant de revenir à l’OL jusqu’à a fin de saison.

L’Olympique Lyonnais ne comptera probablement pas sur Lucas Tousart ce dimanche contre Toulouse puisque le milieu de terrain doit partir juste après le coup de sifflet final en Allemagne afin de finaliser son transfert au Hertha Berlin. Selon L’Equipe, la visite médicale préalable ultime à sa signature aura lieu lundi, et Lucas Tousart sera ensuite officiellement présenté aux médias. Même si les derniers détails de ce transfert font encore l’objet de négociations entre Jean-Michel Aulas et les dirigeants du club de Bundesliga, on sait que le milieu de terrain va signer pour 5 ans avec Berlin.

Une fois qu’il aura paraphé son contrat, Lucas Tousart va revenir à l’Olympique Lyonnais, où il sera prêté à l’OL jusqu’à la fin de l’actuelle saison. Dans l’affaire, la formation rhodanienne va empocher 25ME, cinq ans seulement après avoir fait venir le joueur de 22 ans pour 2,6ME de Valenciennes. Voilà ce que l'on appelle une belle opération financière.