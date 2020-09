OL : Daniel Riolo scandalisé par Reine-Adélaïde et son frère

Dans : OL.

Les propos de Jeff Reine-Adélaïde continuent de faire des vagues, mais pour Daniel Riolo le joueur de l'OL et son frère sont à côté de la plaque.

Jeff Reine-Adélaïde a fait subitement monter la température du côté du Groupama Stadium de Lyon en se lançant mardi dans une bataille frontale avec Jean-Michel Aulas, Rudi Garcia et Juninho. Estimant que des « engagements » n’avaient pas été tenus, l’ancien angevin, dont la première saison à l’Olympique Lyonnais a été gâchée par une grave blessure, réclame presque un bon de sortie. Les propos de Jeff Reine-Adélaïde ont fait réagir négativement pas mal de monde, effaré qu’un joueur puisse revendiquer aussi brutalement une place alors qu’il a encore des choses à prouver. Sur RMC, Daniel Riolo a lui aussi fait part de sa colère, le journaliste estimant que le joueur de l’OL et son frère, qui est aussi son agent, avaient tout faux.

« Le mec, il se blesse, derrière la saison elle continue jusqu’en mars, il est très bien traité par Lyon durant sa blessure, ça reprend et effectivement il n’est plus titulaire ni contre la Juventus, ni contre City. Et voilà, il se plaint : « je suis maltraité ». Son agent c’est son frère, je pense que c’est important de le souligner. Parce qu’un jour il faudra expliquer que cette méthode de prendre comme agent un membre de sa famille c’est souvent une catastrophe. Il y a un excès de cocooning, d’enfermement dans l’idée que c’est le plus beau, le plus fort. Agent c’est un métier (…) Je pense que Reine-Adélaïde a été mal conseillé par son frère, et que cette sortie est abominable et dramatique pour un joueur censé être important dans l’effectif lyonnais. Si je suis Juninho, j’ai peur de me mettre en colère. Heureusement que je ne suis pas directeur sportif avec des cas pareils. Les engagements ? C’est complètement con, il joue à Lyon pas en National », a lancé un Daniel Riolo très remonté.