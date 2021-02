OL : Personne ne se bat pour Rudi Garcia, Carine Galli prévient

Dans : OL.

Deuxième de Ligue 1 à treize journées de la fin de la saison, l’Olympique Lyonnais est plus que jamais en course pour le titre.

Malgré des résultats incroyables, l’OL est dans le flou total concernant l’avenir de son entraîneur Rudi Garcia. En effet, l’ex-entraîneur de Lille et de Marseille est en fin de contrat. Et pour l’instant, Jean-Michel Aulas ne semble pas pressé de débuter des discussions afin de prolonger le bail de son coach. C’est tant mieux selon Carine Galli, qui a estimé au micro de La Chaîne L’Equipe que l’Olympique Lyonnais ne devait surtout pas faire l’erreur de prolonger Rudi Garcia trop vite. Pour la journaliste, l’OL doit calmement attendre la fin de la saison avant de trancher la question de l’avenir du technicien de 56 ans. Et s’il venait à partir, l’Olympique Lyonnais s’en remettra sans mal selon elle…

« Faut-il prolonger Rudi Garcia ? La question se pose, c’est normal qu’ils se la posent, mais la réponse est “non”. Il faut attendre la fin de saison. On va attendre et arrêter de se précipiter. Au mois d’octobre-novembre, il était cuit, son départ était acté. Le board lyonnais avait décidé que c’était terminé. Donc qu’ils fassent un point en fin de saison, c’est normal, mais ça ne sert à rien de le faire aujourd’hui. Là, on est tous d’accord pour dire que Lyon est agréable à voir jouer, c’est une équipe qui marque beaucoup de buts, on a moins d’irrégularités dans un match, ce qui était un peu l’ADN de l’OL ces dernières saisons, donc tout est positif. Mais pourquoi le prolonger ? Pour que finalement ça parte en cacahuètes et que tu lui verses des millions ? Non. Et même si ça se passe bien sur le terrain, il faut voir comment ça se passe en interne avec Juninho et les responsables du recrutement. Et si toute l’Europe veut Rudi Garcia et qu’il venait à partir, Lyon s’en remettra. Mais qui veut le faire signer demain matin ? » a expliqué la chroniqueuse dans des propos rapportés par FootRadio.com. Un avis qui sera sans doute massivement partagé par les supporters lyonnais…