OL : Lyon gros vendeur, le scoop d’Aulas

Dans : OL.

La non-qualification de l’OL pour la Ligue des Champions la saison prochaine aura des conséquences évidentes sur le mercato des Gones.

C’est à un mercato compliqué que l’Olympique Lyonnais se prépare. Et pour cause, les Gones n’ont pas été en mesure d’accrocher la Ligue des Champions, ce qui va obliger Juninho et Jean-Michel Aulas à vendre certains joueurs afin de renflouer les caisses. De passage sur le site Olympique et Lyonnais, le président rhodanien a d’ailleurs été très cash à ce sujet. Le dirigeant de 72 ans a reconnu que l’OL serait dans l’obligation de céder des éléments pour assurer l’équilibre financier du club. Jean-Michel Aulas a par ailleurs dévoilé que Lyon avait d’ores et déjà reçu des propositions concrètes pour trois joueurs… sans citer les noms. Joachim Andersen en fait peut-être partie, lui dont le nom revient avec beaucoup d’insistance du côté de Tottenham pour une somme supérieure à 20 ME.

Des offres pour trois joueurs

« On aura des ventes et des achats. On a des offres consistantes pour au moins trois joueurs » a glissé Jean-Michel Aulas. Le défenseur belge Jason Denayer fait-il également partie des joueurs pour lesquels l’OL a reçu une offre ? Le mystère est entier autour de l’ancien défenseur de Manchester City, en fin de contrat dans un an et qui était tout proche de prolonger avant de finalement faire machine arrière. « On discute avec Jason. On était tout proche d’un accord. Le fait de ne pas être en Ligue des champions, ça l’a un peu… (il cherche un terme, avant de poursuivre sur une autre phrase). Il fait l’Euro. Je le suis régulièrement. Il ne faut pas s’inquiéter. Je vais le voir à son retour de l’Euro » a précise Jean-Michel Aulas à son sujet. Parmi les autres Lyonnais convoités, on peut penser à Maxwel Cornet, Thiago Mendes ou encore Houssem Aouar, dont les noms alimentent régulièrement la rubrique mercato.