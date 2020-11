OL : La Juve se passionne pour le feuilleton Juninho-Aouar

Dans : OL.

Pour avoir refusé d’effectuer un travail physique à Angers la semaine dernière, Houssem Aouar a été mis à l’écart pour la rencontre face à Reims dimanche. Une sanction qui n’a pas échappé à la Juventus Turin, toujours aussi intéressée par sa venue.

Houssem Aouar n’est vraiment pas épargné depuis quelques mois. Un transfert avorté malgré son bon de sortie, le petit tacle du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, le covid-19 qui l’a empêché de participer à un rassemblement des Bleus, un temps de jeu en baisse… Ça commence à faire beaucoup pour le milieu de l’Olympique Lyonnais, désormais sanctionné par Juninho. En effet, le directeur sportif a mis l’international tricolore à l’écart pour le match de Ligue 1 contre le Stade de Reims dimanche. Il lui est reproché son refus d’effectuer un travail physique après la victoire à Angers (0-1) le week-end dernier.

Aouar avait prétexté le mauvais état de la pelouse et son récent retour de blessure mais ses arguments n’ont pas convaincu le Brésilien, pas plus que les mots de l’entraîneur Rudi Garcia et du capitaine Memphis Depay. Toute cette agitation a créé une petite polémique à Lyon, à tel point que cet épisode a traversé les frontières, nous apprend Tuttosport. Vous l’aurez deviné, l’information est arrivée aux oreilles de la Juventus Turin, forcément intéressée par les malheurs d’Aouar, le joueur qu’elle avait tenté de recruter au mercato estival. Reste à savoir si cette sanction va vraiment faciliter la tâche de la Vieille Dame sur ce dossier.