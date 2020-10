OL : Koeman abuse avec Depay, Aulas ne vas pas aimer

Dans : OL.

Rudi Garcia, ravi de voir la période des transferts se terminer enfin, va en faire des cauchemars.

Dès le mois de janvier, c’est à dire dans deux mois et demi, le FC Barcelone compte repartir à l’attaque pour récupérer Memphis Depay. Le capitaine lyonnais a été très troublé ces dernières semaines par le bruit de son possible transfert au Barça, où Ronald Koeman souhaite le recruter. Présent en conférence de presse ce vendredi, le Néerlandais a assuré que tout cela était derrière lui, et qu’il était désormais concentré à 100 % sur Lyon et sur le redressement de l’équipe au classement. A confirmer rapidement, mais les dernières déclarations de Ronald Koeman ne vont pas l’aider à tourner la page. A l’heure où le Barça peine très clairement offensivement et ne trouve pas la bonne carburation, le technicien néerlandais en a remis une couche, et a donc prévenu l’OL de s’attendre à une nouvelle attaque.

« Faire signer Depay en janvier ? Oui, c’est une possibilité. Je vais essayer car je le veux au Barça, mais je ne peux pas savoir ce que sera la situation financière du club à ce moment. Nous devons attendre désormais », a prévenu l’entraineur du FC Barcelone, dans les colonnes du média néerlandais AD. Une nouvelle salve pour renforcer son équipe, à moindre prix bien évidemment, puisque Memphis Depay sera alors à quelques mois de la fin de son contrat. Mais le Barça est en effet limité financièrement, et le transfert est donc encore une fois remis en doute en fonction de la situation économique, ce qui ne va pas aider l’OL à y voir plus clair.