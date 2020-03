OL : Dugarry dit bravo à Rudi Garcia

Dans : OL.

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais reste sobre même si son équipe vient d'enchaîner deux victoires importantes face à la Juventus et l'ASSE. Mais Christophe Dugarry tient à le féliciter.

Rudi Garcia est habitué ces derniers mois à vivre avec les critiques de différents spécialistes et du tribunal des réseaux sociaux, même si ces derniers temps les résultats de l’Olympique Lyonnais sont plutôt positifs. Et ce lundi, au lendemain des succès contre la Juventus et Saint-Etienne, Christophe Dugarry a tenu à saluer les choix de Rudi Garcia. Pour le champion du monde 98, le coach de l’OL a fait les bons choix aux bons moments et même s’il ne faut surtout pas s’enflammer, Duga veut quand même saluer ces décisions.

Alors que l’on entre dans le sprint final, l’Olympique Lyonnais a encore du chemin à faire, mais en attendant est encore en course dans toutes les compétitions, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. « J’ai bien aimé ce qu’a proposé Rudi Garcia en matière de composition d’équipe. La facilité aurait été de reprendre la même équipe que contre la Juventus avec le fameux « on ne change pas une équipe qui gagne ». C’est vrai que cela avait bien fonctionné, il y avait une vraie assise. Il a changé, il a fait un turn-over en revenant à 4 derrière, certes en gardant la même ossature, mais en incorporant des joueurs un peu plus frais, et ils ont gardé la même identité de jeu et la même volonté. Alors oui il y a toujours des difficultés, il n’y a pas une maîtrise pendant 90 minutes. Mais il ne faut pas qu’ils se croient arrivés, c’est encore très long, mais l’espoir est revenu. Ils ont la chance d’avoir retrouvé la dynamique au bon moment. Je pense qu’ils ne veulent pas entendre des louanges, car ils peuvent aussi tout perdre », a fait remarquer, sur RMC, Christophe Dugarry, qui n’est jamais dithyrambique gratuitement. Autant dire que les compliments doivent être pris à leur juste valeur.