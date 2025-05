Les joueurs de l’OL qui plongent dans la surface, il n’en peut plus

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est tombé de haut, mais est surtout un peu trop tombé dans la surface aux yeux de Pierre Ménès, qui ne ménage pas les joueurs rhodaniens.

Malgré un nombre incroyable de ballons touchés dans la surface adverse, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à s’imposer face à Lens, s’inclinant même 1-2 au Groupama Stadium. Un terrible coup dur pour les Lyonnais, qui avaient besoin d’une victoire pour garder le rythme du bloc des candidats à la Ligue des Champions. Ce ne sera pas le cas. Les supporters lyonnais en veulent bien évidemment en premier lieu à leurs joueurs, qui n’ont pas réussi à dominer une équipe lensoise qui venait de se faire humilier à domicile par Auxerre. Mais à de nombreuses occasions, des pénaltys ont été réclamés pour des contacts dans la surface. Beaucoup de petits accrochages, mais difficile de siffler des penaltys même si bien évidemment, les fans lyonnais ne sont pas de cet avis.

Moqueur sur les réseaux sociaux après la défaite de l’OL face à Lens alors que tout le monde accusait le PSG de fausser le championnat après ses deux défaites consécutives contre Nice et Strasbourg, Pierre Ménès a mis les choses au clair sur l’OL et aussi sa propension à tenter d’obtenir des pénaltys en exagérant. « Qui parlait du PSG qui fausse les résultats de la L1? Parce que du coup pour Lyon on dit quoi? », a tout d’abord lancé l’ancien journaliste vedette, avant de rebondir sur des messages de Lyonnais qui se plaignaient de l’arbitrage. « Ha ça y est, ça va chialer sur l’arbitrage. Quand tu prends la surface adverse pour une piscine… », a lancé Pierre Ménès qui s’est fait remettre en place car le sujet de la discussion portait plutôt sur une main non sifflée de Juma Ba, et pas forcément sur les fautes dans la surface où M. Stinat semble avoir pris les bonnes décisions.