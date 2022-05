L'OL fait une grande annonce pour Rayan Cherki

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Entre blessure et saison sur le banc, Rayan Cherki peut se poser des questions. L'OL et Jean-Michel Aulas ont pris les devants pour le mettre au centre du nouveau projet lyonnais.

L’Olympique Lyonnais connait actuellement un nouveau tournant de son histoire. Deux de ses actionnaires majeurs ont décidé de tourner la page, les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous et après la crise du Covid et la fiasco de Mediapro, les dernières années ont aussi été très difficiles sur le plan financier. Néanmoins, vous pouvez faire confiance à Jean-Michel Aulas pour tourner les choses de façon positive. C’est ce qu’a fait le président de l’OL lors de la conférence de presse servant à officialiser la prolongation de Maxence Caqueret. Le jeune lyonnais est un des symboles de la réussite du centre de formation du club rhodanien, et s’il a décidé de poursuivre son aventure, c’est que l’international espoirs a aussi eu des garanties au niveau de l’évolution du club.

Fin de contrat en 2023

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

L’idée désormais, est de s’appuyer sur le savoir-faire lyonnais, et notamment les jeunes qui montent comme Malo Gusto, Castello Lukeba, Bradley Barcola ou Rayan Cherki. Concernant ce dernier, son temps de jeu sous Peter Bosz est toujours aussi faible, et sa récente blessure n’a bien évidemment pas arrangé les choses. Forcément, des questions se posaient sur son avenir, même si le joueur a toujours fait savoir qu’il comptait bien s’imposer à l’OL. Mais la patience des jeunes joueurs a rapidement ses limites de nos jours, et Jean-Michel Aulas a tenu à accélérer dans ce dossier, alors que Cherki arrivera en fin de contrat en 2023. « J’ai vu les parents de Rayan Cherki mardi pour faire une proposition de longue durée. Nous le verrons dès la semaine prochaine, il fait partie de ces joueurs sur qui ont vu s’appuyer », a promis le président de l’OL, qui a pour ambition de prolonger les meilleurs espoirs du club pour démontrer que sa politique est désormais tournée vers les jeunes du club.