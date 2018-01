OGCN : Ce club de Série A débarque à Nice pour le mercato !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Après s’être séparé de Wesley Sneijder, véritable flop du mercato estival de l’OGC Nice, le club de la Côte d’Azur aura-t-il d’autres départs dans ce secteur de jeu ? Lucien Favre n’a sans doute pas l’intention de voir d’autres éléments partir durant ce mercato. Néanmoins, Vincent Koziello a la cote. Convoité par l’AS Saint-Etienne l’été dernier, le jeune milieu de terrain de 22 ans est également dans le viseur de la Fiorentina, à en croire les informations de La Nazione.

Koziello ou Capoue, la Fiorentina hésite...

En effet, le média italien avance ce dimanche que la Fiorentina souhaite continuer à recruter « made in France », après s’être déjà attaché les services de Valentin Eysseric, Jordan Veretout, Cyril Théréau et Vincent Laurini ces derniers mois. En cas d’échec dans le dossier Vincent Koziello, le club italien pourrait se rabattre sur un autre Français… Etienne Capoue. Titulaire à Watford, l’ancien joueur de Toulouse représenterait cependant un investissement financier beaucoup plus conséquent pour les Violets. Reste désormais à voir si une offre concrète sera transmise à l’OGC Nice durant le mercato…