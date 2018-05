Officiel : Entre Nantes et Ranieri, c'est bien terminé

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Comme indiqué par le président Waldemar Kita mercredi, Claudio Ranieri ne sera plus l’entraîneur du FC Nantes la saison prochaine. Le club de Ligue 1 a officialisé le départ de l’Italien sur son site officiel, où l’on apprend que la séparation a été décidée « d’un commun accord ». La fin d’un faux suspense autour du technicien qui s’est adressé aux membres du FCN.

« Je veux remercier le président parce qu’il m’a permis de venir à Nantes, de retourner en France et en Ligue 1. Je veux remercier les supporters qui ont été magnifiques et ont beaucoup poussé derrière nous. Je veux remercier mes joueurs parce que la première partie du championnat a été magnifique même si la deuxième a été plus compliquée. Ils ont tout donné et, pour moi, c’est important qu’ils aient donné le maximum. Je veux remercier toutes les personnes qui travaillent au club. J’ai été très bien ici avec vous. J’espère que Nantes continuera à progresser », a salué Ranieri, qui part à un an de la fin de son contrat.