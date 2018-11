Nantes : Kita faisait le malin au mercato, il a désormais un bug sur les bras

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

En fin de mercato, le FC Nantes n'avait pas masqué son plaisir de rafler sous le nez du SM Caen le prêt de Matt Miazga, le défenseur international américain de Chelsea, qui avait donné son accord à des dirigeants normands trop bavards et qui avaient laissé filtrer l'info. Mais, le joueur des Blues n'a pas du tout répondu aux attentes nantaises et si Miguel Cardoso lui avait donné sa chance, Vahid Halilhodzic a lui rapidement envoyé Matt Miazga dans les tribunes de la Beaujoire.

Et selon Mohamed Toubache-Ter, qui sur Twitter a souvent de très bonnes informations en matière de mercato, le FC Nantes veut désormais renvoyer le joueur nord-américain à Chelsea dès le mois de janvier. Plusieurs réunions ont eu lieu sur ce sujet, Waldemar Kita expliquant à l'agent de Miazga qu'il fallait trouver une solution. Seul problème pour le président nantais, du côté du club londonien, les choses sont claires, le défenseur ne reviendra pas en janvier prochain, et le contrat signé entre les deux formations ne peut pas imposer à Chelsea de reprendre le joueur prêté à Nantes. Sauf miracle, les Canaris vont donc devoir composer avec la présence de Matt Miazga, même si Coach Vahid n'en veut plus.