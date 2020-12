Nantes : Kita a choisi Domenech, annonce imminente

Dans : FC Nantes.

Au contraire de Nice, qui a fait d'Adrian Ursea un coach intérimaire sur le long terme, Nantes n’a pas promis la lune à Patrick Collot et souhaite vite remplacer Christian Gourcuff.

Mardi soir, l’agitation était forte en coulisses. Le nom de Rolland Courbis, spécialiste des situations désespérées en Ligue 1, a été mis sur la table. Le consultant de RMC Sport a rapidement été désigné comme le grand favori à la succession de Christian Gourcuff avant que cette rumeur ne soit démontée quelques heures plus tard. Et pour cause, c’est un autre entraîneur expérimenté que le FC Nantes a dans le viseur. Selon les informations obtenues par 20 Minutes, la priorité de Waldemar Kita se nomme Raymond Domenech, un entraîneur auquel le président des Canaris avait déjà pensé il y a un an et demi au moment de nommer Christian Gourcuff à la tête de l’équipe professionnelle.

Selon le média, dont les informations sur le FC Nantes sont généralement très fiables, l’actuel consultant de La Chaîne L’Equipe est le premier choix de la direction nantaise. En ce sens, sa future arrivée sur le banc des Canaris ne fait guère de doutes. Pour l’heure, il est encore trop tôt pour évoquer un accord entre les deux parties mais selon le média, une annonce pourrait être faite après le match du FC Nantes sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, ce mercredi à 21 heures dans le cadre de la 17e journée. Nul doute que du côté des supporters nantais, cette annonce fera extrêmement réagir dans la mesure où l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, à l’origine du fiasco de Knysna en 2010, ne s’est plus jamais assis sur le banc d’une équipe professionnelle depuis la Coupe du monde en Afrique du Sud.