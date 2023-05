Nantes en Ligue 2, il croit au scénario catastrophe

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes se déplace ce mercredi soir sur la pelouse de Brest en Ligue 1. Un match on ne peut plus important pour les Canaris dans la lutte pour le maintien.

A Nantes, le soufflé est en train de retomber et il pourrait être indigeste... La récente claque reçue en finale de la Coupe de France face à Toulouse pourrait avoir laissé des traces. Surtout que le maintien est encore loin d'être assuré. Ce mercredi soir, les hommes d'Antoine Kombouaré ont d'ailleurs un déplacement ô combien important sur la pelouse de Brest. En cas de faux pas, les Canaris seraient dans la zone rouge. Alors, de quoi réellement imaginer un futur de Nantes en Ligue 2 ? Elton Mokolo pense cette issue bien plausible, surtout que le discours de Kombouaré passe de moins en moins bien au sein de son groupe.

Nantes, le retour brutal à la réalité

Pour Eurosport, le consultant a donné un avis clair sur le sujet. « Il faut rappeler que Kombouaré est sur un cycle de deux ans et qu'à un moment, il y ait une érosion du discours. On voit bien que cette saison, pour Nantes c'est compliqué notamment en Ligue 1. Kombouaré atteint ses limites. Je ne serais pas surpris que l'été prochain, il ne soit plus l'entraineur de Nantes. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des dissensions internes autour du mercato l'été dernier. C'est normal et extraordinaire à la fois. Parce que pour Kombouaré, c'est difficile de garder son équipe concernée. Nantes est sur une période de qualité. Le maintien face à Toulouse, la Coupe de France, l'Europa League. Il serait normal que ça retombe à la réalité. On espère pour Nantes en Ligue 1 mais la Ligue 2 n'est pas à écarter, bien au contraire », a notamment indiqué Elton Mokolo, qui pense que cette fin de saison est bien celle de tous les dangers pour Nantes après une parenthèse enchantée.