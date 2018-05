FCN : Vieira, Klinsmann, Kita voit grand pour le futur coach

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Président truculent du FC Nantes, Waldemar Kita a l’art de tenter des coups en ce qui concerne son entraineur.

Si le succès est parfois au rendez-vous, la collaboration ne dure pas longtemps. Ce fut le cas avec Sergio Conceiçao, et ce sera aussi de mise avec Claudio Ranieri. L’entraineur italien est sur le départ malgré une saison correcte, et les noms pour lui succéder commencent déjà à transparaitre dans la presse. Après Jocelyn Gourvennec, L’Equipe annonce que Patrick Vieira est dans les petits papiers du patron des Canaris. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et des Bleus rêve d’un retour en Europe, mais il a déjà montré l’été dernier qu’il se montrerait très exigent sur son futur poste. Actuellement en place à New York City, le technicien français sera difficile à convaincre.

C’est pourquoi France Football annonce de son côté que des contacts ont été établis avec Jürgen Klinsmann. L’ancien buteur de la Mannschaft, dont il a aussi été sélectionneur, est libre depuis la fin de son aventure avec la sélection américaine. A 53 ans, « Klinsi » cherche un nouveau défi mais est aussi très attaché à sa vie Outre-Atlantique. Des pistes qui restent donc à creuser, même si Waldemar Kita ne manque clairement pas d’idées pour tenter une nouvelle pêche miraculeuse.