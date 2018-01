ASM : Slimani à Monaco au mercato, ça sent le roussi !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Suite au départ de Guido Carrillo à Southampton pour 22ME, Monaco s’active pour trouver un attaquant au mercato.

Mais les choses ne sont pas simples en ce mois de janvier où les bonnes affaires se font rares. Ces dernières heures, le club monégasque semblait néanmoins avoir trouvé chaussure à son pied avec Islam Slimani, l’international algérien en manque de temps de jeu à Leicester (12 matchs de Premier League). Mais selon RMC, cette piste aurait du plomb dans l’aile…

En effet, la radio a contacté l’entourage du joueur pour en savoir plus sur ce possible transfert hivernal. Visiblement, le joueur a peu de chances de bouger au mercato, le timing étant trop juste pour boucler un transfert d’ici le 31 janvier. Monaco devra donc poursuivre sa prospection afin de ne pas se retrouver en difficulté dans les prochaines semaines en Ligue 1. Plusieurs noms circulent, comme ceux de Wissam Ben Yedder, mais plus encore de Pietro Pellegri, la pépite italienne du Genoa, comme nous vous l'indiquions ce vendredi. Une chose est sûre, le mercato ne sera pas trop long pour l’ASM cet hiver.