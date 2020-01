ASM : Moreno avoue son erreur de débutant contre le PSG

Dans : Monaco.

Après le match nul décroché au Parc des Princes (3-3) dimanche dernier, l’AS Monaco a subi la loi du Paris Saint-Germain (1-4) à Louis-II. Une défaite dont l’entraîneur Robert Moreno se sent responsable.

Il faudra suivre l’AS Monaco avec attention pendant cette deuxième partie de saison. Pour les débuts de Robert Moreno en Ligue 1, les Monégasques ont montré de bonnes choses face au Paris Saint-Germain. Même si les Parisiens n’étaient pas idéalement organisés le week-end dernier, rares sont les adversaires qui parviennent à les percer aussi facilement au Parc des Princes. D’ailleurs, l’ASM n’a pas réussi à ressortir les ballons trois jours plus tard. Et pourtant, le nouvel entraîneur a préféré cette dernière prestation.

« Dans le jeu, je suis encore plus content de ce match que de celui de dimanche parce que, tactiquement, les joueurs ont fait tout ce que je leur avais demandé, a confié l’Espagnol. (…) Pour moi, tactiquement, l'équipe a mieux fait ce que j'avais demandé. » Le problème, c’est que les joueurs alignés n’avaient plus les jambes pour reproduire la même performance. « Il y a une explication au rendement de l'équipe : elle n'est plus habituée à jouer tous les trois jours contre des équipes comme le PSG, s’est justifié le technicien. Pour être plus performant, il faut avoir cette habitude. »

Moreno plaide coupable

Lucide, Moreno admet qu’il a lui-même plombé sa formation en titularisant exactement les mêmes hommes pour les deux rencontres, alors que son homologue Thomas Tuchel avait apporté de la fraîcheur aux siens. « Je pense que j'ai fait une erreur de maintenir la même équipe. Mais c'est facile de dire ça après. Pour moi, les joueurs qu'on a vus sur le terrain ont fait du mieux qu'ils ont pu. Je me trompe chaque jour, mais le plus important, c'est de corriger », a relativisé l’ancien sélectionneur de la Roja, encore inexpérimenté au haut niveau.