Metz : Le maintien en L1, Frédéric Hantz y croit encore

Dans : Metz, Ligue 1.

Frédéric Hantz, entraîneur de Metz, après la défaite contre le MHSC (0-1) : « On va avoir des semaines pleines pour préparer nos matchs. On va bien travailler et je suis persuadé que le maintien est possible. La défaite de ce soir ne remet pas tout en questions. Pour battre Montpellier, il faut être beaucoup plus juste techniquement. On eu que 75% de taux de passes réussies ce soir. Ce n'est pas assez. On avait très mal préparé ce match dans la manière dont on avait été éliminés en Coupe contre Caen. On a manqué de fraîcheur mentale et physique. On perd ce match logiquement ».