Vente OM : McCourt négocie, Al-Walid Bin Talal est l'élu

D'après le journaliste Ben Jacobs, Frank McCourt serait actuellement en négociation avec le Prince Saoudien Al-Walid Bin Talal pour le rachat de l'Olympique de Marseille.

L'Olympique de Marseille fait régulièrement l'objet de rumeurs autour d'une éventuelle vente. Si Mourad Boudjelal s'est cassé les dents face à la fermeté de Frank McCourt, cela ne veut pas pour autant dire que le club ne sera pas vendu. Récemment, l'ancien marseillais Fabrice Abriel évoquait un intérêt du Moyen-Orient. Face à la situation tendue entre les supporters et les dirigeants, le président pourrait être tenté de se séparer de l'OM en cas de belle offre. Au cours des dernières semaines, le nom d'investisseurs saoudiens est revenu avec insistance : le PIF, Public Investment Fund, un fond souverain d'investissement détenu par le Royaume d'Arabie saoudite.

Pourtant, selon le journaliste Ben Jacbos, le PIF (qui lorgne également sur Newcastle) n'est pas intéressé par l'Olympique de Marseille. En réalité, c'est avec Al-Walid Bin Talal, prince saoudien, que Frank McCourt négocie actuellement. Néanmoins, on apprend que les négociations ne sont pas encore à un stade avancé. Alors que l'américain cherche à obtenir un prix élevé pour le club, l'imbroglio autour des droits TV de la Ligue 1 compliquerait les choses. Quoiqu'il en soit, toutes ces informations vont dans un sens : Frank McCourt est bel et bien prêt à vendre l'Olympique de Marseille. Pressenti pour être la deuxième équipe française en cas de création d'une Super League européenne (en concurrence avec l'Olympique Lyonnais), l'OM reste un club très attractif pour les différents investisseurs, malgré les récents évènements qui ont crée la polémique.

