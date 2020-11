OM : Villas-Boas valide le pétage de câble de Mourinho

Dans : OM.

La parenthèse des matchs internationaux va prendre fin mercredi soir, et il était grand temps pour José Mourinho.

L’entraîneur de Tottenham trouve le temps bien long en l’absence de la quasi-totalité de son effectif durant la trêve internationale. Et tandis que son pays, le Portugal, s’est incliné face à la France samedi soir en Ligue des Nations, José Mourinho a véritablement incendié le football de sélections internationales via son compte Instagram. Révolté par des conditions sécuritaires à revoir et par un spectacle assez médiocre, le « Special One » de Tottenham s’est lâché. Et nul doute que son message ne fera pas plaisir à certains sélectionneurs…

« Incroyable semaine de football » a-t-il indiqué avec beaucoup d’ironie, avant de poursuivre sur le même ton. « De superbes émotions avec les matchs des équipes nationales, de superbes matchs amicaux et complètement sûrs. Résultats des tests Covid après les matchs joués, des intrus sur le terrain pendant des sessions collectives d'entraînement et bien plus. Après une autre séance d'entraînement avec seulement 6 joueurs (avec Tottenham), il est maintenant temps de prendre soin de moi » a lâché José Mourinho. Un message que son ami André Villas-Boas semble partager puisque l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a commenté la publication de José Mourinho avec plusieurs smileys morts de rire. De toute évidence, les entraîneurs des clubs trouvent le temps bien long en période de trêve internationale. En ce qui concerne AVB, le Portugais a toutefois eu l’occasion de travailler dans de bonnes conditions, avec un effectif relativement complet. En effet, seuls Steve Mandanda (France), Leonardo Balerdi (Argentine), Boubacar Kamara (France espoirs), Hiroki Sakaï, Yuto Nagatomo (Japon) et Duje Caleta-Car (Croatie) ont été convoqués en sélection.