OM : Six clubs le draguent, ce Marseillais met le feu au mercato

Dans : OM.

André Villas-Boas ne crie pas victoire trop vite, mais l’entraineur portugais est bien parti pour conserver tous ses joueurs majeurs cet été.

Les nombreux départs annoncés comme capitaux et obligatoires n’ont pas eu lieu, preuve que Frank McCourt a décidé de faire de gros efforts financiers pour conserver son équipe compétitive. Toutefois, la musique est différente en ce qui concerne les remplaçants, et notamment ceux qui ont encore une certaine valeur marchande. Cela ne désigne donc pas Valère Germain et Kostas Mitroglou, bien partis pour terminer leur contrat à l’OM. Mais plutôt Nemanja Radonjic, présenté comme la pépite venue de Serbie et désiré par Rudi Garcia à l’époque, mais qui n’a jamais vraiment réussi à franchir un cap.

A désormais 24 ans, il n’est plus du tout un espoir, et désespère même les supporters avec ses choix de jeu, en dépit de quelques éclairs comme sa passe décisive contre Metz dimanche dernier. L’idée de se séparer d’un joker offensif après la signature de Luis Henrique a donc du sens, et le message a été passé par l’OM. Avec une certaine réussite puisque, selon plusieurs sources, et notamment sampnews24.com, le Serbe est arrivé dans le viseur de cinq formations italiennes, soit Parme, Udine, Sassuolo, Cagliari et donc la Sampdoria. L’Olympiakos, très bien parti pour valider son billet en Ligue des Champions, s’est également positionné. De quoi espérer un transfert pour l’ailier qui possède encore trois ans de contrat tout de même, mais une valeur pas forcément montée en flèche depuis son arrivée à l’OM pour 12 ME en 2018.