OM : Sanson, la surprise du chef Deschamps à l’Euro ?

Dans : OM.

Pion essentiel d’André Villas-Boas cette saison à l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson était tout proche de quitter le club l’été dernier.

Effectivement, West Ham courtisait avec assiduité le milieu de terrain olympien mais finalement, Morgan Sanson est resté et à ce jour, il ne doit pas le regretter. « Tout le monde veut rester. Après c'est vous qui dites qu'y a des clubs qui sont intéressés ou qui vont faire des offres, mais nous on est tous inscrits dans le projet et on veut tous aller chercher ce qu'on veut en fin de saison » expliquait à ce sujet Morgan Sanson durant le mercato hivernal. Très performant cette saison, le Marseillais s'est imposé comme un élément indiscutable du 4-3-3 d’André Villas-Boas, à tel point que son nom est associé à l’Equipe de France, et tout cela à six mois de l’Euro 2020. Interrogé sur les Bleus par TF1, Morgan Sanson a d’ailleurs reconnu qu’il rêvait d’intégrer la sélection tricolore, un réel objectif pour lui à court terme.

« Si je pense à l’Equipe de France ? Oui, toujours ! C’est toujours dans un coin de ma tête depuis plusieurs saisons. C’est sûr qu’avec la saison qu’on a fait la saison dernière, mes chances étaient moindres mais j’ai plus de chances cette saison de pourquoi pas y penser. Bien sûr qu’on y croit, c’est un objectif, ça permet de progresser, de se donner les moyens d’être performant et on verra bien » a expliqué Morgan Sanson, lequel rêve de gratter une place en Equipe de France afin de disputer l’Euro 2020. Un objectif délicat au vu de la concurrence, mais pas totalement impossible. Notamment car les méformes et les blessures sont nombreuses en Equipe de France dans ce secteur de jeu (Nzonzi, Sissoko, Ndombele). Reste à voir quels seront les choix de Didier Deschamps, alors que Morgan Sanson n’a encore jamais été convoqué par le sélectionneur tricolore.