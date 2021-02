OM : Sampaoli déjà engagé avec l’Arabie Saoudite ?

Dans : OM.

Priorité de Pablo Longoria pour succéder à André Villas-Boas sur le banc olympien, Jorge Sampaoli a également la cote en Arabie Saoudite.

Directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Nasser Larguet a été nommé entraîneur intérimaire du club après la mise à pied du coach portugais. Et alors que certains doutes pouvaient légitimement être émis au départ, le Marocain de 62 ans réalise un intérim satisfaisant, ce dernier ayant conquis les joueurs mais également une partie des supporters. Directeur sportif du club olympien, Pablo Longoria doit maintenant trancher : faut-il trouver un nouvel entraîneur dès maintenant ou attendre sagement cet été, en faisant confiance à Nasser Larguet jusqu’à la fin de la saison ? Toutes ces questions se posent avec, dans un coin de la tête de l’Espagnol, un certain Jorge Sampaoli.

L’entraîneur de l’Atlético Mineiro négocie avec l’Olympique de Marseille depuis plusieurs jours, mais son arrivée sur le banc olympien est loin d’être ficelée. Et pour cause, en Arabie Saoudite, l’intérêt d’Al-Hilal pour l’ancien sélectionneur du Chili se fait de plus en plus pressant. A tel point que selon les informations obtenues par le journaliste local Fares Fahad, l’entraîneur argentin de 60 ans a d’ores et déjà signé un pré-contrat en faveur du club saoudien dans l’optique de la saison prochaine. Une information troublante, alors que RMC et L’Equipe croyaient savoir en milieu de semaine que l’OM et Jorge Sampaoli étaient quasiment d’accord sur tout. Quoi qu’il en soit, la situation est extrêmement difficile à lire pour Marseille, dont la direction est en conflit ouvert avec les supporters et alors que Nasser Larguet mène plutôt bien sa barque depuis un mois. Les prochains jours seront riches en enseignements dans la mesure où le championnat brésilien dans lequel Jorge Sampaoli est engagé termine le 26 février…