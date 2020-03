OM : Payet et Thauvin se croisent sur la route de l’Euro reporté

Dans : OM.

Sans surprise, l’UEFA a annoncé le report de l’Euro en 2021. Une bonne nouvelle pour certains joueurs en difficulté. En revanche, d’autres le vivront comme un coup dur.

L’annonce du report de l’Euro en 2021 a sûrement fait des heureux en équipe de France. En toute objectivité, il faut bien reconnaître que plusieurs cadres de Didier Deschamps sont en difficulté cette saison. On pense notamment à Paul Pogba, dont les blessures ont nettement réduit son temps de jeu à Manchester United. Ou encore à Lucas Hernandez, N’Golo Kanté ou même Antoine Griezmann qui vit une première saison compliquée au FC Barcelone. On peut également ajouter Florian Thauvin qui, après son opération à la cheville en tout début de saison, n’a repris la compétition que le 6 mars dernier contre Amiens (2-2).

Autant dire que sa participation à l’Euro cet été semblait compromise. Ce report arrive donc au bon moment pour l’ailier de l’Olympique de Marseille qui aura le temps de retrouver ses sensations. De plus, on sait que le sélectionneur des Bleus apprécie sa personnalité. En revanche, son coéquipier Dimitri Payet peut regretter le décalage de cette compétition. Le meneur de jeu ne faisait pas partie des plans de Deschamps, mais son excellente saison à l’OM lui donnait un réel motif d’espoir. A priori, on ne reverra plus le Réunionnais en équipe de France, lui qui aura déjà fêté ses 34 ans avant l’Euro 2021.