OM : Payet baisse son salaire et écœure Mandanda

Dans : OM.

Il y a un an, Dimitri Payet acceptait de baisser son salaire pour prolonger son contrat à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024.

Plus gros salaire de l’effectif avec Kevin Strootman à l’époque, Dimitri Payet a directement négocié ce nouveau deal avec Jacques-Henri Eyraud. Avec une prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 et une reconversion au club à la clé, le n°10 de l’OM a fait une croix sur environ 1 ME au total. Un geste salué par JHE à l’époque, mais nettement moins apprécié par ses coéquipiers. On le sait de longue date, Florian Thauvin n’a pas aimé que Dimitri Payet baisse son salaire dans le dos de ses coéquipiers, alors qu’il avait conseillé à ceux-ci de ne faire aucun effort. Le quotidien L’Equipe nous apprend dans son édition du jour qu’un autre taulier de l’OM n’a pas apprécié le coup de Trafalgar de Dimitri Payet en la personne de Steve Mandanda.

Mandanda a finalement imité Payet

A l’instar de Florian Thauvin, le capitaine de l’OM a pris comme une trahison les négociations solitaires de Dimitri Payet avec Jacques-Henri Eyraud. « Mis devant le fait accompli, Mandanda, proche de l’ailier droit, n’en pensait pas moins. Mais le gardien marseillais a néanmoins embrayé, lui aussi, en baissant légèrement son salaire et en prolongeant jusqu’en 2024 également » souligne le quotidien national. Résultat des courses, Dimitri Payet et Steve Mandanda ne figurent plus sur le podium des joueurs les mieux payés à l’OM. Dans ce classement, Arkadiusz Milik est premier avec 422.000 euros mensuels devant Florian Thauvin (400.000 euros) et Valère Germain (330.000 euros). Dimitri Payet et Steve Mandanda sont juste derrière avec 270.000 euros et 260.000 euros mensuels. Le top 10 du classement des salaires de l’OM est complété par Dario Benedetto, Alvaro Gonzalez, Michaël Cuisance, Duje Caleta-Car, Valentin Rongier et Boubacar Kamara.