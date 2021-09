OM : Nzonzi, le prochain bon plan de Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans les dernières heures du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est penché sur la situation de Steven Nzonzi.

De retour à Rome après un prêt du côté de Rennes, l’international français n’entre pas dans les plans de José Mourinho. Proche de rejoindre Al-Rayyan, le club qatari dans lequel officie Laurent Blanc, Steven Nzonzi a finalement fait le choix de rester en Europe. Pour l’heure, le champion du monde ronge son frein dans l’attente du mercato hivernal. Au mois de janvier, Steven Nzonzi cherchera une solution pour quitter la Roma et trouver un club dans lequel il pourra enfin grappiller du temps de jeu. Et si ce club en question était l’OM ? En tout cas, Pablo Longoria continue de suivre l’évolution du dossier Nzonzi, selon les informations relayées par le site Futbol Frances.

Sampaoli est intéressé par Nzonzi

Le média affirme que Jorge Sampaoli, qui a collaboré avec Steven Nzonzi au FC Séville, pousse en interne pour le recrutement de l’ancien Rennais. Pablo Longoria voyait également d’un bon œil la venue de Nzonzi au mercato estival mais Kamara et Caleta-Car étant finalement restés, le club phocéen n’avait pas l’argent nécessaire pour recruter l’ex-sentinelle de Rennes. En janvier prochain, un potentiel départ de Duje Caleta-Car pourrait changer la donne. Le Croate, qui a refusé de rejoindre Wolverhampton ou encore le FC Valence cet été, sera de nouveau poussé vers la sortie par Pablo Longoria. Il faut dire que Pablo Longoria n'a aucunement l’intention de voir partir Caeta-Car libre dans un an et demi, son contrat expirant en juin 2023. Reste maintenant à voir si Caleta-Car sera plus enclin à partir au mois de janvier qu’il ne l’était cet été. S’il veut de nouveau rester, alors le dossier Nzonzi sera encore mis en stand-by. Et cela pourrait commencer à agacer Jorge Sampaoli, bien que l’Argentin ait du choix dans ce secteur de jeu avec Rongier, Kamara, Guendouzi, Gerson ou encore Gueye.