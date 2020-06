OM : Marseille tente un prêt de gala au Bayern !

Dans : OM.

A la recherche d’un milieu défensif pour combler le possible départ de Boubacar Kamara, l’OM apprécie Pape Gueye.

Mais le Havrais n’est pas le seul joueur pisté par le dauphin du PSG. Effectivement, Foot-Mercato annonce en ce début de semaine que l’Olympique de Marseille est toujours très intéressé par le profil de Michaël Cuisance, dont le nom avait déjà été associé à l’OM au mois de janvier dernier. De plus en plus utilisé par Hans-Dieter Flick au Bayern Munich ces dernières semaines, le jeune international U20 français devra prendre une décision importante cet été. Soit il poursuivra sa carrière au Bayern Munich avec un temps de jeu très aléatoire, soit il acceptera un prêt dans un club moins huppé.

L'OM, Metz et Bordeaux sur Cuisance

S’il venait à opter pour la seconde option, alors l’Olympique de Marseille serait prêt à l’accueillir les bras ouverts selon le média, qui affirme que le deuxième de Ligue 1 apprécie grandement celui qui est considéré comme l’une des plus grandes promesses du football français au milieu de terrain. En revanche, il ne faut pas croire que Jacques-Henri Eyraud est tout seul sur ce dossier puisque deux autres clubs français sont également intéressés, à savoir les Girondins de Bordeaux et le FC Metz. Le club aquitain recherche activement un remplaçant à Aït-Bennasser, dont le prêt en provenance de Monaco a pris fin tandis que les Grenats souhaitent recruter un joueur à la suite de la grave blessure de Kevin Ndoram, qu’ils venaient de recruter. La bataille fera donc rage pour Michaël Cuisance, même si l’OM part avec une longueur d’avance importante en raison de sa qualification en poche pour la prochaine Ligue des Champions et de l’aura de son entraîneur, André Villas-Boas.