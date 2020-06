OM : Marseille ne sera pas le nouveau PSG

Dans : OM.

Depuis quelques jours, c’est l'enflammade la plus totale du côté de l’Olympique de Marseille, où l’offre de rachat de Mourad Boudjellal a mis le feu chez les supporters.

Cette semaine, l’ancien boss du RC Toulon va poser un gros chèque sur le bureau de Frank McCourt. Aidé par Mohamed Ayachi Ajroudi, un homme d’affaires franco-tunisien, et porté par un fonds d'investissement venu du Moyen-Orient, Mourad Boudjellal a promis du lourd aux supporters marseillais, si jamais il venait à devenir le prochain président de l’OM. Même si le prix global de 700 millions d’euros a été évoqué dans la presse, Romain Canuti, lui, préfère ne pas s'enflammer avec ce nouveau projet. Tout simplement parce que l’OM ne deviendra pas le nouveau PSG, même avec Mourad Boudjellal.

« Nous, on dit toujours, ne nous prenez pas pour des cons. C’est valable pour le club et les alentours. Sur ce projet-là, même si Boudjellal parle d’argent du pétrole, de l’eau, c’est une formule qui fait un peu rêver car on pense à des millions et des millions d’euros, mais ce n’est pas pour recruter Dybala en juin. Ce n’est pas un projet pour concurrencer le PSG. C’est utile de le préciser maintenant. Les gens se disent qu’il va faire comme à Toulon, où il a recruté des stars pour finir sur le toit de l’Europe. Mais ce projet n’est pas celui-là. Précision importante : ils pensent qu’ils peuvent faire mieux qu’Eyraud, mais avec les mêmes moyens. Boudjellal, il veut des partenariats avec des clubs du Maghreb et rechercher de la formation à Marseille, avec des clubs amateurs comme Air Bel. Ce serait donc le même projet que l’actuel. Après, tu peux toujours faire mieux avec autant d’argent, mais les choses seront les mêmes », a expliqué, sur RMC, le journaliste du Phocéen, qui relativise donc l'emballement populaire à Marseille après les prises de parole de Boudjellal. D'autant plus qu'Ajroudi ne fait pas du tout l'unanimité...