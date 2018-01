OM : Marseille rêve de Mukiele, Chelsea rentre dans la danse

Dans : OM, Mercato, Premier League, MHSC.

Inactif durant ce mercato hivernal, l’Olympique de Marseille devrait être beaucoup plus entreprenant l’été prochain.

Et pour cause, le club phocéen observe de nombreux joueurs afin de passer à l’offensive en juin prochain. Récemment encore, la presse italienne révélait un intérêt de l’OM pour Francesco Vicari, le défenseur italien de SPAL (23 ans). Dans ce secteur de jeu, le club olympien est également très attentif aux performances de Nordi Mukiele, le polyvalent défenseur de Montpellier. Capable d’évoluer au poste de défenseur central, mais également sur le côté droit de l’arrière-garde, le défenseur du MHSC plaît à Andoni Zubizarreta, comme révélé par L’Equipe il y a quelques jours.

Mais ce lundi, le quotidien national révèle que l’OM aura de la concurrence dans ce dossier. Et pour cause, les poids lourds européens étaient au Parc des Princes samedi pour observer le jeune défenseur montpelliérain. Chelsea, Leipzig ou encore l’AS Roma sont notamment cités comme étant des prétendants sérieux, au même titre que l’OM, à la signature du joueur. Moins actif dans ce dossier, Lyon garderait un œil sur le défenseur. Mais la signature d’Oumar Solet et la probable arrivée de Léo Dubois refroidiraient logiquement la piste Mukiele pour l’OL. En tout cas, le joueur n’a pas fini de faire parler de lui au mercato…