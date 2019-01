OM : Marseille coule, mais Rudi Garcia ne sera pas viré

Dans : OM, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique de Marseille l'ont clairement fait savoir vendredi soir à travers des banderoles et de chants, ils exigent le limogeage sans délai de Rudi Gracia, estimant que l'actuel entraîneur de l'OM n'est plus l'homme de la situation. Si les résultats plaident en faveur des Ultras marseillais, sur le terrain il en va autrement puisque les joueurs ne semblent clairement pas avoir lâché Rudi Garcia. Et c'est pour cela que Guy Roux estime que ce dernier ne sera pas limogé.

« A mon avis, la direction de l’Olympique de Marseille n’a pas lâché Rudi Garcia, les joueurs de l’OM n’ont pas non plus lâché leur entraîneur et Rudi Garcia n’a pas lâché. La saison passée, il y a eu de grosses déceptions, mais derrière il a emmené Marseille en finale d’une Coupe d’Europe. Il n’a pas lâché, même s’il est en très grande difficulté. Mais contre Lille il avait cinq blessés et suspendus...s’il a une responsabilité cachée, c’est peut-être au niveau de la constitution de son effectif, mais c’est une autre histoire. En tant qu’entraîneur, il a un comportement digne, correct et fort. On voit comment il travaille et bon le classement n'est pas bon, mais la quatrième place n'est pas loin », a confié l'ancien entraîneur, pas convaincu que l'Olympique de Marseille doit se séparer de Rudi Garcia.