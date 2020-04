OM : Marseille à vendre, mais qui voudra l'acheter ?

Dans : OM.

Dans sa dernière vidéo, le journaliste Romain Molina a évoqué la situation financière très critique de l’Olympique de Marseille.

Ce n’est plus un secret pour personne, les comptes de l’OM sont dans le rouge vif. Et selon le journaliste, cette situation extrême a poussé Frank McCourt a mettre le club en vente. « Tout le monde le sait que McCourt a mis le club en vente. Il y a plein de journalistes qui doivent être au courant de ça… Après, c’est sûr que McCourt ne va pas crier cela sur tous les toits. Car si tu cries sur tous les toits que tu veux te séparer de l’OM, ce sera plus dur à la revente. Paul Aldridge est arrivé en étant un spécialiste des rachats de clubs… Mais l’OM a un déficit structurel de malade, avec des pertes de 10 millions d’euros par an » expliquait notamment Romain Molina, dont les propos ont été massivement repris.

Mais visiblement, le journaliste ne souhaitait pas provoquer un tel engouement avec une information qui n’en était pas vraiment une selon lui. C’est tout du moins ce qu’il a indiqué sur son compte Twitter. « T'as des clubs en France qui sont en vente (Auxerre, Troyes, Valenciennes) ou qui recherchent des actionnaires minoritaires (ASSE, Nantes), sans compter King Street à Bordeaux qui tâte le marché, donc je suis assez surpris des reprises de malade pour ce que j'ai pu dire sur l'OM. Surtout que ce n'était pas le but, et qu'on commence à me faire dire ce que je n'ai pas dit. M'enfin, les gens ayant écouté le live ou qui le réécouteront sont au courant. Merci à tous pour votre soutien ! J'ai juste dit et je peux le répéter : l'OM est en vente, comme d'autres clubs français, et qu'actuellement, c'est pas du tout sexy pour un investisseur à cause du déficit structurel ; qui irait mettre de l'argent dans une structure perdant des dizaines de millions ? C'est tout » a tweeté Romain Molina, qui ne s’attendait pas à ce que ses propos soient repris à ce point. Des déclarations qui ont d’autant plus surpris qu’il y a à peine une semaine, le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi indiquait que Frank McCourt n’avait nullement l’intention de vendre Marseille.